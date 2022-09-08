Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником финансистов

22:27, 08 сентября 2022, ПАИ

Сегодня финансисты России отмечают юбилей – 220 лет со дня образования Министерства финансов. Глава региона Михаил Ведерников поздравил финансистов с профессиональным праздником. Поздравление появилось в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

«Деньги – важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни. По этой причине профессия финансиста играет особенно высокую роль в руководстве как государством, так и каждым отдельным регионом, городом, районом.

От профессионализма финансовых работников, их принципиальности, умения балансировать напрямую зависит скорость реализации наших проектов, ресурсоёмкость и эффективность бюджета.

Наши финансисты умеют работать в условиях жёсткой нехватки средств, оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях.

Благодарю за честный и непростой труд на благо Псковской области», – написал глава региона в поздравлении.