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Происшествия

ВИДЕО В Великих Луках прогуливался абсолютно голый мужчина

Около 10 утра из подъезда дома по адресу Гоголя, 15 выскочил абсолютно голый мужчина. Сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Он походил по двору, а потом пошел купаться в лужу.

Как стало известно, на данный момент любителя погулять голышом отвезли в психиатрическую больницу, то есть в Суханово.

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