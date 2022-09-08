ВИДЕО В Великих Луках прогуливался абсолютно голый мужчина
Около 10 утра из подъезда дома по адресу Гоголя, 15 выскочил абсолютно голый мужчина. Сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Он походил по двору, а потом пошел купаться в лужу.
Как стало известно, на данный момент любителя погулять голышом отвезли в психиатрическую больницу, то есть в Суханово.
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