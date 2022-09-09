Российские дизайнеры и тестировщики отмечают профессиональный праздник

07:42, 09 сентября 2022, ПАИ

Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

Профессия тестировщика требует широких знаний и умений — иметь представление о принципах построения ПО, структуре программных комплексов или практический опыт в разработке ПО.

Также нередко необходимы навыки в области работы с базами данных, знание языка запросов SQL, скриптовых языков, а также познания в администрировании операционных систем.

Кроме того, в этот день свой профессиональный праздник отмечают дизайнеры-графики России и ряда стран СНГ.

Праздник был учрежден в 2005 году — в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов.