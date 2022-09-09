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Общество

Сотрудники «Луки Парка» помогли подопечным приюта «Веретье»

Александр Терентьев и его команда в собачьем приюте. Фото: скрин видео

8 сентября команда «Луки Парка» прибыла с волонтёрской помощью в приют для животных «Веретье». Об этом сообщает паблик развлекательного парка в Великих Луках.

Сотрудники парка выровняли землю в вольерах, поиграли и пообщались с жителями приюта и привезли гостинцы — корм для четвероногих друзей.

«Мне кажется, что прививать любовь к животным и добрым делам необходимо с самого маленького возраста, поэтому я приехал сюда со своими детьми. В наших детях отражается то, что в них вложишь», — сказал директор «Луки Парк» Александр Терентьев.

Александр Терентьев отметил, что приюту всегда необходима помощь: медицинские препараты, рабочая сила, питание для животных — крупы, мясо, корма, макароны.

«Не оставайтесь в стороне и помните: дарить тепло совсем не трудно!» — заключил он.

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