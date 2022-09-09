Владыка Тихон принял участие в торжествах в честь 625-летия основания Сретенской обители

08:35, 09 сентября 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в торжествах в честь 625-летия основания Московского Сретенского Ставропигиального монастыря, сообщается на сайте Псковской епархии.



7 сентября 2022 года, накануне празднования сретения Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Сретенском монастыре. А 8 сентября 2022 года, в сам день празднования, Божественную литургию в Московском Сретенском Ставропигиальном монастыре совершили: митрополит Каширский Феогност, митрополит Псковский и Порховский Тихон, епископ Петергофский Силуан.

По окончании Божественной Литургии было совершено славление Пресвятой Богородице, после чего митрополит Феогност огласил послание Святейшего Патриарха по случаю юбилея монастыря, а также вручил памятные награды сотрудникам обители.