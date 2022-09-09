Количество российских вин в супермаркетах выросло за два года вдвое

08:11, 09 сентября 2022, ПАИ

Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года увеличилось вдвое, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона», — отметила она в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Для независимой экспертизы было закуплено 500 бутылок винодельческой продукции, включая игристые вина, российское шампанское, а также крепленые вина. По словам Буняевой, в федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60%. При этом в крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%.

«Наши закупщики также отметили более удобную навигацию для покупателя. Помимо обязательных в рамках 468-го ФЗ требований к выделению «Вино России» на полках, в ряде сетей выделяют места расположений вин определенных российских регионов – в первую очередь Крыма и Кубани», — сообщила Буняева.

Эксперты Роскачества отметили, что больше всего винной продукции из всех регионов России можно найти в московских магазинах, наибольшим числом российских виноделен в ассортименте отличаются сети «Ашан» и «Перекресток». Среди региональных розничных сетей специалисты отметили супермаркеты «Табрис» и магазины «Алкотека».