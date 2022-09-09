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Общество

Россиянам объяснили, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии

В новых условиях у россиян есть возможность наращивать портфель на длительный период инвестиций, в том числе для обеспечения себе достойной старости. И то, что сейчас на российских акциях лежит негативная переоценка, вовсе не означает, что этот актив дискредитировал себя, заявил агентству «Прайм» первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский на полях МФФ.

«Сейчас довольно привлекательные цены на российские акции, это хороший момент для розничных инвесторов, чтобы сформировать портфель, если есть сбережения», — отметил Хотимский.

По мнению Хотимского, бумага Сбербанка — до сих пор одна из лучших акций, которая есть на российском фондовом рынке. «Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры», — объяснил он.

Также Хотимский посоветовал розничным инвесторам формировать максимально диверсифицированный портфель, потому что сейчас множество точечных рисков в разных секторах. Он объяснил, что зависимость от валютного курса очень большая, например в аграрном секторе, из-за этого могут быть очень сильные колебания. Неясна перспектива экспортных или импортных ограничений и санкций.

«Вот в этом смысле такая универсальная ставка на рынок — это либо такие эмитенты, как Сбербанк, либо электроэнергетика», — резюмировал он.

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