Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой

На фоне вывоза украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» единственной страной, которая зимой столкнётся с голодом, может стать Украина. Об этом рассказал агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

По словам эксперта, долг Украины перед странами Запада за полгода вырос на 70-100 миллиардов долларов. Киев не сможет расплатиться, поэтому Европа берёт зерном, считает Клопенко. Итогом такого «бартера» может стать глубокий продовольственный кризис в стране. Экономист отметил, что европейцы не признают, что зерно поступает не в Африку.

При этом он подчеркнул, что продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Схема движения некоторых автобусов изменится в Пскове с 12 сентября
09 сентября 2022

Строительство нового терминала в аэропорту Пскова могут начать раньше срока
09 сентября 2022

Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей
09 сентября 2022

Псковский губернатор рассказал об ожиданиях от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг»
09 сентября 2022

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
09 сентября 2022

Учёные допустили появление опасных штаммов коронавируса у зверей
09 сентября 2022

Утро на избирательных участках в Псковской области началось с гимна России
09 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Осень по расписанию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...