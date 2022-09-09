Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой

09:24, 09 сентября 2022, ПАИ

На фоне вывоза украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» единственной страной, которая зимой столкнётся с голодом, может стать Украина. Об этом рассказал агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

По словам эксперта, долг Украины перед странами Запада за полгода вырос на 70-100 миллиардов долларов. Киев не сможет расплатиться, поэтому Европа берёт зерном, считает Клопенко. Итогом такого «бартера» может стать глубокий продовольственный кризис в стране. Экономист отметил, что европейцы не признают, что зерно поступает не в Африку.

При этом он подчеркнул, что продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил эксперт.