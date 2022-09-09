Делегацию из Витебской области познакомили с работой псковской Общественной палаты

09:29, 09 сентября 2022, ПАИ

Представители профсоюзов Витебской области, которые находятся с визитом в Псковской области, проводят встречу с коллегами из Общественной палаты региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Делегации Витебской области рассказали о составе Общественной палаты, специфике её работы, процессе наблюдения за выборами, «золотом стандарте» наблюдателя и ДЭГ.

Представители витебской делегации задали уточняющие вопросы, рассказали о профсоюзах, действующих в Витебской области, о том, как в Белоруссии выбирают наблюдателей.