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Общество

В Госдуме предложили освободить от налога некоторых арендодателей

Часть арендодателей в России могут освободить от подоходного налога. Речь идёт о предпринимателях, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.

В настоящее время владелец жилья должен выплачивать 13 % налога с такого дохода. Парламентарий считает, что поиск жилья — ключевая проблема для иногородних студентов. При этом многие собственники жилья скептически относятся к таким квартирантам и предпочитают сдавать недвижимость гражданам со стабильным заработком. 

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — заявил Василий Власов.

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