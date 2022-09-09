В Госдуме предложили освободить от налога некоторых арендодателей
Часть арендодателей в России могут освободить от подоходного налога. Речь идёт о предпринимателях, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.
В настоящее время владелец жилья должен выплачивать 13 % налога с такого дохода. Парламентарий считает, что поиск жилья — ключевая проблема для иногородних студентов. При этом многие собственники жилья скептически относятся к таким квартирантам и предпочитают сдавать недвижимость гражданам со стабильным заработком.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — заявил Василий Власов.
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