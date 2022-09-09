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Политика

Утро на избирательных участках в Псковской области началось с гимна России

С государственного гимна России началось утро на избирательных участках в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал облизбиркома.

Гимн России будет играть каждое утро в 8:00 на всех избирательных участках в дни голосования.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня — 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего принять участие в выборах смогут 474 984 избирателя, из них 5 375 будут голосовать впервые (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут на 523 избирательных участках Псковской области.

Добавим, что в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу 

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