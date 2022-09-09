Учёные допустили появление опасных штаммов коронавируса у зверей

09:59, 09 сентября 2022, ПАИ

Штамм коронавируса «гамма» у больших волосатых броненосцев обнаружили учёные в Аргентине. Аналогичное открытие сделали и в США: там у белохвостых оленей нашли варианты «альфа» и «гамма», пишут «Известия».

«Мы обнаружили новый вид животных, восприимчивых к SARS-CoV-2, у них нами был найден вариант «гамма» спустя три месяца после его последнего обнаружения у людей. Эта находка поднимает вопрос о потенциальных неопознанных резервуарах коронавируса», — указали учёные в статье с результатами исследования.

По их мнению, животные могут заразить людей, переболевших омикроном. Впрочем, бояться следует не их возвращения в человеческую популяцию старых штаммов, а появления среди диких зверей новых, более опасных вариантов, считают эксперты.

«Межвидовые переходы происходят, когда появляется новая мутация. Если они будут продолжаться, то вполне может появиться новый мутировавший штамм «гамма», который действительно может быть опасным», — сказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Преодоление межвидового барьера — сложная многоступенчатая задача, поэтому если у человека есть хоть какой-то иммунитет от возбудителя COVID-19, то вирус к нему не перейдёт, уверена заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.