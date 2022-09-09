Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ

10:09, 09 сентября 2022, ПАИ

Пресс-конференция о развитии Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» проходит в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 9 сентября.

Какие перемены произойдут в псковском аэропорту в ближайшее время, на какие показатели пассажиропотока и почему ориентируются собственники аэропорта, увеличится ли количество авианаправлений и частота рейсов. Что регион ждёт от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг»? Почему регион не пошёл на полную приватизацию аэропорта?

На эти и другие вопросы ответят губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный, коммерческий директор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт холдинг» Ксения Агафонова, коммерческий директор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко и директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Отметим, что компания «Новапорт холдинг» приобрела 74 % капитала псковского аэропорта, а оставшиеся 26 % компании находятся в собственности Псковской области. Планируется, что в Пскове построят ещё один терминал аэропорта.