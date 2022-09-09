Александр Котов на выборах в городскую Думу воспользовался возможностями ДЭГ

09:54, 09 сентября 2022, ПАИ

В кабинете за рабочим компьютером проголосовал за кандидатов в Псковскую городскую Думу спикер областного Собрания Александр Котов. Спикер воспользовался новой возможностью дистанционного электронного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Это очень быстро и удобно. Я голосовал с рабочего компьютера, но это можно сделать и с мобильного приложения. Считаю, что за этим будущее», — поделился Александр Котов.

По мнению спикера, дистанционное электронное голосование поможет повысить явку избирателей и, как следствие, более точно определить предпочтения избирателей. «Думаю, уже в следующий раз дистанционное электронное голосование будет использовано на выборах более широко и ещё большее количество избирателей воспользуется таким удобным сервисом», — поделился Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул значимость муниципальной кампании, поскольку жители выбирают власть, которая решает самые близкие населению проблемы. Также спикер отметил активность кампании и достаточно высокую конкуренцию.