Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов на выборах в городскую Думу воспользовался возможностями ДЭГ

В кабинете за рабочим компьютером проголосовал за кандидатов в Псковскую городскую Думу спикер областного Собрания Александр Котов. Спикер воспользовался новой возможностью дистанционного электронного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это очень быстро и удобно. Я голосовал с рабочего компьютера, но это можно сделать и с мобильного приложения. Считаю, что за этим будущее», — поделился Александр Котов. 

По мнению спикера, дистанционное электронное голосование поможет повысить явку избирателей и, как следствие, более точно определить предпочтения избирателей. «Думаю, уже в следующий раз дистанционное электронное голосование будет использовано на выборах более широко и ещё большее количество избирателей воспользуется таким удобным сервисом», — поделился Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул значимость муниципальной кампании, поскольку жители выбирают власть, которая решает самые близкие населению проблемы. Также спикер отметил активность кампании и достаточно высокую конкуренцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Утро на избирательных участках в Псковской области началось с гимна России
09 сентября 2022

Жители Пскова впервые голосуют на выборах дистанционно
09 сентября 2022

Трёхдневное голосование началось в Псковской области
08 сентября 2022

Наталья Скачкова доложила губернатору Псковской области о результатах работы в сфере государственной молодёжной политики
08 сентября 2022

Более 500 избирательных участков готовят к выборам в Псковской области
08 сентября 2022

Запрет на въезд в Латвию для россиян вступит в силу в течение 10 дней
07 сентября 2022

Владимир Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
07 сентября 2022

Владимир Путин: Россию невозможно изолировать

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...