Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минтранс собирается ввести ограничение для электросамокатов

Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам. Ведомство планирует внести проект в правительство, такая информация содержится в ответе Минтранса на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, пишет РИА Новости.

Ранее Хамзаев обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Минтранс в ответе парламентарию отмечает, что ведомство подготовило проект постановления правительства на эту тему.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.

Как отмечает ведомство, такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве, добавляется там.

«Ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство», — подчёркивают в Минтрансе.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Схема движения некоторых автобусов изменится в Пскове с 12 сентября
09 сентября 2022

Строительство нового терминала в аэропорту Пскова могут начать раньше срока
09 сентября 2022

Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей
09 сентября 2022

Псковский губернатор рассказал об ожиданиях от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг»
09 сентября 2022

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
09 сентября 2022

Учёные допустили появление опасных штаммов коронавируса у зверей
09 сентября 2022

Утро на избирательных участках в Псковской области началось с гимна России
09 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Осень по расписанию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...