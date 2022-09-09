Минтранс собирается ввести ограничение для электросамокатов

10:22, 09 сентября 2022, ПАИ

Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам. Ведомство планирует внести проект в правительство, такая информация содержится в ответе Минтранса на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, пишет РИА Новости.

Ранее Хамзаев обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Минтранс в ответе парламентарию отмечает, что ведомство подготовило проект постановления правительства на эту тему.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.

Как отмечает ведомство, такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве, добавляется там.

«Ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство», — подчёркивают в Минтрансе.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».