Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей

10:23, 09 сентября 2022, ПАИ

Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, федеральный бюджет выдаёт субсидии в определённой пропорции. «30 % — регион, 30 % — партнёр, 30 % — федеральный бюджет. Объём субсидирования авиаперелётов из областного бюджета составляет 172 млн рублей, но при необходимости, при увеличении маршрутов, появлении новых направлений эта сумма может быть увеличена до 200 млн», — отметил губернатор.