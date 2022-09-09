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Общество

Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей

Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, федеральный бюджет выдаёт субсидии в определённой пропорции. «30 % — регион, 30 % — партнёр, 30 % — федеральный бюджет. Объём субсидирования авиаперелётов из областного бюджета составляет 172 млн рублей, но при необходимости, при увеличении маршрутов, появлении новых направлений эта сумма может быть увеличена до 200 млн», — отметил губернатор.

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