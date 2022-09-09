Схема движения некоторых автобусов изменится в Пскове с 12 сентября

10:46, 09 сентября 2022, ПАИ

Схема движения автобусов по городским и пригородным маршрутам изменится в Псковской области с 12 сентября, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В связи с перекрытием улицы Ипподромной для проведения работ по прокладке наружных инженерных сетей с 12 сентября до окончания работ изменяется схема движения автобусов городских маршрутов № 25 Родина – «Архив», № 5 вокзал – «Архив» и дачных маршрутов № 166 Псков – «Псковитянка», № 138 Псков – «Торошинка» с отправлением от ул. Текстильной.

Автобус маршрута № 25 Родина – «Архив» в направлении из Родины на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по ул. Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звёздная» по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрёстка с ул. Ипподромной и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 5 вокзал – «Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по ул. Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звёздная» по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрёстка с ул. Ипподромной и далее по маршруту.

Автобусы дачных маршрутов № 166 Псков – «Псковитянка» и № 138 Псков – «Торошинка» от Текстильной следуют по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрёстка с ул. Ипподромной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочном пункте «Ул. Ипподромная» не осуществляется. Вводится остановка «12-я школа».