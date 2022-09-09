Будут ли выполняться авиарейсы в Петрозаводск и Мурманск, рассказали псковичам

10:34, 09 сентября 2022, ПАИ

Авиарейсы в Мурманск, Петрозаводск или другие северные регионы России из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» пока запускать не планируют. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября.

Глава региона обратил внимание на то, что они анализировали все перспективные маршруты. Среди прочих направлений речь шла о Мурманске и Петрозаводске, однако было принято решение, что запуск рейсов в этом направлении пока будет преждевременным. «Есть другие маршруты, которые можно обкатать, они перспективнее», — считает Михаил Ведерников.

Генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный отметил, что есть заинтересованность в том, чтобы весь Север был связан и с Псковской областью. Он подчеркнул, что планируется работать в этом направлении, однако в нынешних условиях без поддержки государства и субсидий открыть рейс на Север своими силами не представляется возможным.