В списке авиарейсов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж
В сетке вылетов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный.
«Это поможет существенно увеличить пассажиропоток», — подчеркнул он.
Напомним, что «Новапорт холдинг» приобрёл 74 % в капитале Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», оставшиеся 26 % компании находятся в собственности Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 сентября 2022
Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей
09 сентября 2022
Псковский губернатор рассказал об ожиданиях от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг»