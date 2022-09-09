В списке авиарейсов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж

10:37, 09 сентября 2022, ПАИ

В сетке вылетов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный.

«Это поможет существенно увеличить пассажиропоток», — подчеркнул он.

Напомним, что «Новапорт холдинг» приобрёл 74 % в капитале Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», оставшиеся 26 % компании находятся в собственности Псковской области.