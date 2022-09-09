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Общество

Строительство нового терминала в аэропорту Пскова могут начать раньше срока

Строительство нового терминала в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» могут начать раньше намеченного срока. Об этом 9 сентября на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявил заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный.

Он отметил, что изначально строительство было запланировано на 2025 год, однако, по прогнозам компании, работы могут начать раньше. «План развития пассажирских перевозок будет меняться и корректироваться, это даст нам возможность перенести строительство нового терминала на более ранний срок», — считает замдиректора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера.

Ранее сообщалось, что компания «Новапорт холдинг» построит в Пскове ещё один терминал в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга». В настоящее время в псковском аэропорту один общий терминал на прилёт и вылет. Как ранее заявлял Михаил Ведерников, они должны быть разделены.

Напомним, что «Новапорт холдинг» приобрёл 74 % в капитале Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».

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