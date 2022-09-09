Большим псковским чудом назвал губернатор продолжение работы аэропорта

10:52, 09 сентября 2022, ПАИ

Большим псковским чудом назвал губернатор Михаил Ведерников продолжение работы аэропорта в областном центре. Такой комментарий он дал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября.

«Кейс с псковским аэропортом один из самых сложных и интересных в моей жизни: долг, ничего не летает, приставы. И то, что нам удалось пройти этот путь, — это большое псковское чудо», — заявил Михаил Ведерников.

Глава региона высказался также относительно задержек рейсов из Пскова в Москву. «Раньше рейс Псков – Москва был не закрытый, а стыковочный с Краснодаром, и получалось, что если из-за погодных условий самолёт задерживался в Краснодаре, то и в Москву он прилетал позже. По этой причине зимой проблем не будет», — заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года пассажиропоток в псковском аэропорту прогнозируется на уровне прошлого года или с превышением на 2-3 %. По его словам главы региона, статистику серьёзно подорвало вынужденное закрытие авиарейсов в Анапу и Симферополь.