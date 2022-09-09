Отопительный сезон в Пскове начался раньше запланированного срока

11:25, 09 сентября 2022, ПАИ

Отопительный сезон в Пскове начался раньше запланированных дат, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на сегодняшний день тепло уже поступает в 26 социальных учреждений: в 12 детских садов, одну школу, школу-интернат и все учреждения здравоохранения.

«Псковские тепловые сети готовы начать протапливать и другие объекты. Для этого необходимо подать заявку в ПТС», — подчеркнул Борис Елкин.

Он подчеркнул, что по многочисленным обращениям псковичей подключение жилого фонда планируется начать раньше 19 сентября. «Администрация города Пскова мониторит температурный режим. Окончательное решение будет принято в начале следующей недели исходя из погодных условий. Для запуска тепла всё готово», — пояснил он.