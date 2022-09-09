Из Пскова до Петербурга планируют запустить авиатакси

11:42, 09 сентября 2022, ПАИ

Рассматривается вопрос о запуске авиатакси из Пскова в Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, генеральный директор аэропорта Храброво (Калининград) Александр Корытный на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября.

«Мы рассматриваем вопрос об открытии авиатакси по маршруту Псков – Санкт-Петербург. Эта бизнес-модель редко применяется и не всегда возможна, но попробовать можно», — сказал Александр Корытный.

По его словам, успешность запуска такого авиатакси зависит от многих фактов. В частности, необходимо установить такую цену за перелёт, которая будет доступна пассажирам и не будет убыточной для перевозчика.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь заверил, что регион окажет поддержку в этом направлении.