Удобной возможностью назвал свободный выбор формы голосования Виктор Остренко

12:04, 09 сентября 2022, ПАИ

Удобной возможностью назвал свободный выбор формы голосования заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Его мнение приводит Telegram-канал регионального парламента.

Сегодня вице-спикер Собрания пришёл лично на избирательный участок, но проверил, исключены ли из списков члены его семьи, проголосовавшие дистанционно.

«Мне очень нравится. Ты можешь проголосовать непосредственно на избирательном участке, а можешь сделать это дистанционно. В нашей семье получилось так, что супруга голосовала дома, а я пришёл традиционно посмотреть, как это организовано на месте в участковой комиссии № 49. Вижу, что есть наблюдатели, что избирательная комиссия работает. В тех списках, где необходимо вычеркнуть фамилии, это сделано – формат и технология отработаны полностью», – отметил Виктор Остренко.

Вице-спикер выразил надежду, что в режиме трёхдневного голосования каждый избиратель сможет выбрать для себя удобное время.

«Люди, которые решили, что неучастие в голосовании является их выбором, на самом деле просто дистанцируются от принятия решений и ответственности», – уверен Виктор Остренко.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.