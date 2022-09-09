Жители Пскова впервые голосуют на выборах дистанционно

08:22, 09 сентября 2022, ПАИ

Жители Пскова впервые голосуют на выборах с применением дистанционного электронного голосования. Эта возможность доступна для зарегистрированных в городе избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу подали 11 878 человек. Они смогут проголосовать на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках с 8:00 до 20:00.

Всего принять участие в выборах смогут 474 984 избирателя, из них 5 375 будут голосовать впервые (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут в 523 избирательных участках Псковской области.

Добавим, что в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.