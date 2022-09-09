Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия рассматривает возможное введение виз для жителей Украины

Россия рассматривает вопрос, касающийся возможного введения виз для граждан Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим усложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – сообщил он.

Напомним, что с 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Украинские визы можно оформить в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Михаилу Ведерникову презентовали обновлённые ТВ и радиостудию медиахолдинга
09 сентября 2022

О впечатлениях от детского форума в Москве рассказала псковская ученица
09 сентября 2022

ФОТОФАКТ Большой баклан в псковском парке
09 сентября 2022

Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму
09 сентября 2022

Схема движения изменится на месяц на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
09 сентября 2022

Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»
09 сентября 2022

О плюсах и минусах лечения в инфекционке рассказали великолучане
09 сентября 2022

Дом Беклешова приглашает посетить мероприятия проекта «Пушкин и его друзья»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...