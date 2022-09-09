Россия рассматривает возможное введение виз для жителей Украины

12:12, 09 сентября 2022, ПАИ

Россия рассматривает вопрос, касающийся возможного введения виз для граждан Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим усложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – сообщил он.

Напомним, что с 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Украинские визы можно оформить в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.