Россия рассматривает возможное введение виз для жителей Украины
Россия рассматривает вопрос, касающийся возможного введения виз для граждан Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим усложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – сообщил он.
Напомним, что с 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Украинские визы можно оформить в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»