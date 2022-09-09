Великолучанин отправится в колонию строгого режима за кражу рюкзака
Житель Великих Лук осуждён за открытое хищение рюкзака, лежавшего на скамейке в парке на проспекте Гагарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Ущерб, причинённый потерпевшему в результате кражи, составил более 17 тысяч рублей.
Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и тот факт, что это не первое преступление великолучанина, суд назначил ему наказание в виде 1 года колонии строгого режима.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
08 сентября 2022
На псковичку завели уголовное дело за кражу велосипеда