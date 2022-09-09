Заморозки до -3 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 10 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 10 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.
Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью в большинстве районов прогнозируются заморозки 0…-3 градуса, местами 0…+2 градуса, днём воздух прогреется от 14 до 19 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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