Выставка «Герои с вечно русским сердцем» приедет в Псковский музей-заповедник

12:54, 09 сентября 2022, ПАИ

Выставка «Герои с вечно русским сердцем» приедет в Псковский музей-заповедник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» договорилась о предоставлении выставки, посвящённой героям – освободителям Украины от фашистов в годы Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции наших дней. Проект подготовлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны РФ.

8 сентября в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в паломническом центре Псково-Печерского монастыря состоялась дискуссия «Современные музеи. Поиск новых форматов».

Светлана Мельникова рассказала об истории и объектах Псковского музея-заповедника, его обширных коллекциях и уникальных экспонатах. Большое внимание в её выступлении было уделено работе музея с посетителями, и в частности с молодёжью. В заключение она отметила особую роль музеев в формировании национальной идеи у россиян, что является крайне важным в современных реалиях.

«Сейчас музей – это организация, которая, опираясь на культурное наследие страны, отвечает на вызовы сегодняшнего дня. И наш музей проводит огромную работу в этом направлении: исторические квесты и праздники, фестивали исторических реконструкций. В Псковском музее-заповеднике разработан цикл героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество», главной целью которого является реальное отображение истории через интерактивные программы для школьников и их семей, а также поддержание духа патриотизма и памяти подвигов народа России на рубежах разных веков», – заключила Светлана Мельникова.

По итогам встречи организаторы форума договорились с руководством Псковского музея-заповедника о предоставлении пронзительной по оформлению и содержанию фотовыставки «Герои с вечно русским сердцем», на которой рассказывается о защитниках Украины прошлых лет и современности. На 30 стендах будут представлены уникальные фотографии и документы, подробное описание героических подвигов солдат разных лет.