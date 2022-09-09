Дом Беклешова приглашает посетить мероприятия проекта «Пушкин и его друзья»

13:00, 09 сентября 2022, ПАИ

С 6 сентября по 15 октября в стенах усадьбы Беклешова на улице Георгиевской, 4 в Пскове проходят тематические мероприятия в рамках проекта «Пушкин и его друзья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В выставочных залах Центра туризма и творческих индустрий Пскова работает выставка «А. С. Пушкин: традиции и время». Экспозиция открыта до 15 октября. На ней представлены работы представителей ремесленного кластера Псковской области:

– фотовыставка Пушкинского заповедника с видами усадеб, парков и ландшафта Пушкиногорья;

– работы студентов и преподавателей отделения декоративно-прикладного искусства и деревообработки Псковского политехнического колледжа;

– проект «Сказки псковских мастеров» – интерактивная выставка русских народных и авторских игрушек псковских мастеров.

В отдельной экспозиции завода «Псковский гончар» представлены предметы из музея завода и современные изделия на темы, связанные с Пушкиным, сувениры, посуда.

Кроме того, 15 сентября в 15:00 пройдёт презентация выставки с участием ремесленников, коллег и партнёров проекта.

24 сентября с 11:00 до 16:00 состоится день открытых дверей проекта «Пушкин и его друзья», посвящённый Всемирному дню туризма. В конференц-зале Дома Беклешова пройдёт презентация туристического потенциала Пушкинского заповедника, Центра туризма и творческих индустрий Пскова и партнёров. Торжественное открытие дня открытых дверей состоится в 12:00. Затем с 14:00 до 16:00 гостей ждёт фестиваль музейного кино.

Для участников мероприятия запланировано мастер-шоу ткачества мастерицы Анны Тыквиной из Печор (с 11:30 до 12:30 и с 13:30 до 14:30), мастер-класс «Берестяная пеленашка» мастерской «Герцена, 6» (с 11:30 до 12:30, с 13:30 до 14:30).

Во дворе Дома Беклешова псковичей и гостей города ждут ярмарка псковских мастеров (10:00–16:00), концертная программа (11:00–16:00), фестиваль семейных игр «Играем с Пушкиным» (12:00–15:00) и экскурсия по дому Беклешова и окрестностям (13:00). Зарегистрироваться на мастер-классы и экскурсию можно по телефону (8 8112) 29-01-01.

5 октября в Центре туризма и творческих индустрий Пскова пройдут две встречи. В 11:00 состоится круглый стол «Творческие индустрии региона. Перспективы и ресурсы развития» для представителей ремесленного кластера Псковской области, органов исполнительной власти и учредителей грантовых поддержек. В 13:00 — круглый стол «Традиции и преемственность. Вчера, сегодня, завтра…», где соберутся ремесленники города Пскова, студенты профессиональных высших и средних учебных заведений. Цель встречи — передать опыт молодым творческим кадрам в рамках профориентации.

Организаторами проекта «Пушкин и его друзья» выступают Пушкинский заповедник и Центр туризма и творческих индустрий Пскова. Проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России и приурочен к 100-летию послереволюционного возрождения Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».