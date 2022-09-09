Региональный турнир по боксу пройдёт в Великих Луках

14:06, 09 сентября 2022, ПАИ

XXIV традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Е. А. Клевцова пройдёт в Великих Луках с 12 по 15 октября. Об этом сообщает Псковская областная федерация бокса.

Лучших определят в разных возрастных и весовых категориях. Победители турнира будут награждены медалями и ценными призами.

Взвешивание и регистрация участников будут проводиться 12 октября с 9:00 до 11:00. Соревнования начнутся в 17:00 по адресу: улица Клевцова, 4.