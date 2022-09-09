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Политика

Елена Бибикова проголосовала на выборах депутатов Псковской гордумы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проголосовала на выборах депутатов Псковской городской Думы сегодня, 9 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Сенатор выбрала традиционный способ голосования на своём избирательном участке, однако обратила внимание и на преимущества дистанционного электронного голосования. «Проголосовать дистанционно можно в любом месте, это удобно и быстро. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь большее количество избирателей и упрощает процедуру голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала сенатор.

Елена Бибикова призвала жителей Псковской области воспользоваться возможностью трёхдневного голосования и отдать свой голос на выборах глав и депутатов муниципальных образований.

«Именно муниципальные депутаты, главы районов детально знают проблемы жителей своих округов, именно от их компетентности, профессионализма, активности, настойчивости и умения работать в команде зависит решение вопросов на местах: благоустройство, ремонт дорог, бесперебойная и качественная работа систем коммунального хозяйства и в целом дальнейшее развитие городов и посёлков региона», — подчеркнула сенатор.

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