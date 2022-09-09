Елена Бибикова проголосовала на выборах депутатов Псковской гордумы

13:14, 09 сентября 2022, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проголосовала на выборах депутатов Псковской городской Думы сегодня, 9 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Сенатор выбрала традиционный способ голосования на своём избирательном участке, однако обратила внимание и на преимущества дистанционного электронного голосования. «Проголосовать дистанционно можно в любом месте, это удобно и быстро. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь большее количество избирателей и упрощает процедуру голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала сенатор.

Елена Бибикова призвала жителей Псковской области воспользоваться возможностью трёхдневного голосования и отдать свой голос на выборах глав и депутатов муниципальных образований.

«Именно муниципальные депутаты, главы районов детально знают проблемы жителей своих округов, именно от их компетентности, профессионализма, активности, настойчивости и умения работать в команде зависит решение вопросов на местах: благоустройство, ремонт дорог, бесперебойная и качественная работа систем коммунального хозяйства и в целом дальнейшее развитие городов и посёлков региона», — подчеркнула сенатор.