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Культура

Акцию «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» проведут в Псковской области

10 сентября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковский областной центр народного творчества проведут в музее вторую акцию из большого проекта «Дорога к Пушкину — наша общая дорога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В акции примут участие тридцать человек — представители армянской общины «Урарту», еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Ицхак», латышской культурно-просветительской общественной организации «Сакта», литовского культурно-творческого общества «Гинтарас», национального сообщества молдаван, туркменской общины, религиозной организации «Старообрядческая поморская община» Древлеправославной поморской церкви, городской национально-культурной автономии финнов-ингерманландцев «Пикку инкери»центра чеченской культуры «Барт».

Гости музея, взрослые и дети посетят выставку изданий на национальных языках, которую по просьбе сотрудников Пушкинского заповедника подготовили в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова, побывают на экскурсиях в «Михайловском» и «Петровском»; в «Пушкинской деревне» в Бугрово их научат играть в старинные крестьянские игры, бытовавшие на Псковщине.   

Кроме того, представители псковских диаспор впервые станут участниками областного фестиваля-конкурса «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко, который ПОЦНТ вот уже много лет организует и проводит в музее-заповеднике. В рамках Года культурного наследия народов России в его программу было решено включить номинацию «Фольклорная сказка разных национальностей».

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