Лучшее место для наблюдения за полнолунием посоветовали псковичам

13:35, 09 сентября 2022, ПАИ

Лучшее место для наблюдения за полнолунием порекомендовал псковичам астроном-любитель Пётр Митрофанов. 9 сентября восход полной Луны над башнями нижних решеток Псковского кремля можно будет наблюдать с улицы Алмазной примерно с 20:10 до 20:30. Вечером в 21:59 – 22:00 обладатели телескопов могут увидеть покрытие двойной звезды Тау Водолея Луной.

«Примерное место, откуда восход Луны будет над башнями, обозначено на карте. Просьба не собираться толпой к этому месту, телескопов там не будет», – предупредил Пётр.

Желающие увидеть восход в телескоп могут писать лично Петру: https://vk.com/peter_pskov. «Если после 21:00 сможете доехать до Черехи или Черняковиц, можете также увидеть покрытие звезды Луной в телескоп», – отметил он.