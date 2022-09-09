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Общество

Разобраться в земельном вопросе помог псковичке Александр Братчиков

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Помочь разобраться в многолетнем споре с соседями по земельному участку попросила вице-спикера областного Собрания Александра Братчикова посетительница общественной приёмной партии «Единая Россия» Галина Евшук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, конфликт не может разрешиться несколько лет.

По словам пенсионерки, ещё в 2005 году по инициативе соседей рядом с её участком в Мирожском переулке установили столбы линии электропередачи. Сделано это было на законных основаниях и сначала ни у кого не вызвало вопросов. Однако со временем территория застроилась, и столбы стали мешать удобному подъезду к нескольким домам.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Галина Евшук связалась с электросетевой организацией и выяснила, что для переноса линии электропередачи необходимо согласие соседей, но договориться не удалось. «Земельные участки в Мирожском переулке выделялись достаточно давно, тогда кто как мог, так и обустраивался, проезды формировались хаотично. Сейчас у каждого участка появился хозяин, и порядок навести проще», — обнадёжил пенсионерку Александр Братчиков.

Вице-спикер изучил кадастровые схемы и историю запросов, которые владелица земельного участка в Мирожском переулке направляла в инстанции. Оказалось, что при уточнении кадастровых границ участок со спорными столбами был отнесён к муниципальной дороге и находится в собственности города.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Мы подготовим обращение в городскую администрацию с просьбой обеспечить сквозной проезд по Мирожскому переулку, потому что это дорога общего пользования, и сквозной проезд там должен быть», — сообщил о дальнейших действиях Александр Братчиков. Заявительница будет проинформирована о результатах депутатского запроса.

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