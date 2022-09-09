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Общество

59% зарегистрированных для участия в ДЭГ псковичей уже проголосовали

59% жителей Псковской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже воспользовались такой возможностью. По информации пресс-службы Минцифры, это самый высокий показатель на 14:00.

В целом по России в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования.

Статистика на 14:00 9 сентября (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе):

  • Калининградская область — 44%
  • Курская область — 33%
  • Новгородская область — 38%
  • Псковская область — 59%
  • Ярославская область — 55%

Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрированы 110,6 тыс. избирателей из семи регионов. В 8:00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9:00 — в Калининградской области. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.

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