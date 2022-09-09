59% зарегистрированных для участия в ДЭГ псковичей уже проголосовали

15:15, 09 сентября 2022, ПАИ

59% жителей Псковской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже воспользовались такой возможностью. По информации пресс-службы Минцифры, это самый высокий показатель на 14:00.

В целом по России в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования.

Статистика на 14:00 9 сентября (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе):

Калининградская область — 44%

Курская область — 33%

Новгородская область — 38%

Псковская область — 59%

Ярославская область — 55%

Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрированы 110,6 тыс. избирателей из семи регионов. В 8:00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9:00 — в Калининградской области. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.