59% зарегистрированных для участия в ДЭГ псковичей уже проголосовали
59% жителей Псковской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже воспользовались такой возможностью. По информации пресс-службы Минцифры, это самый высокий показатель на 14:00.
В целом по России в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования.
Статистика на 14:00 9 сентября (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе):
- Калининградская область — 44%
- Курская область — 33%
- Новгородская область — 38%
- Псковская область — 59%
- Ярославская область — 55%
Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрированы 110,6 тыс. избирателей из семи регионов. В 8:00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9:00 — в Калининградской области. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.