О ходе голосования в Псковской области рассказали общественные наблюдатели

15:24, 09 сентября 2022, ПАИ

Общественные наблюдатели следят за честностью трёхдневного голосования, которое стартовало 9 сентября в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в корпусе общественных наблюдателей.

«Всё это время я буду наблюдателем в УИК № 6 и буду делиться своими впечатлениями! Перед началом работы КОИБы и ящики для голосования вне помещения были опечатаны. Выборы начались вовремя с прослушивания гимна. В 8:20 пришел первый избиратель», — поделилась псковичка Мария Ожигина.

Наблюдатель Ксения Фадеева из Великих Лук отметила, что состав избирательных комиссий на выборах максимально объективен.

По словам Натальи Ивановой, которая работает наблюдателем в УИК № 35 в Пскове, безопасность на выборах обеспечивают сотрудники полиции. «Они следят, чтобы не было правонарушений, и охраняют порядок», — рассказала псковичка.

Напомним, по всей стране за честностью выборов проследят более 50 тысяч общественных наблюдателей. Голосование в Псковской области продлится три дня – 9, 10 и 11 сентября – с 08:00 до 20:00.