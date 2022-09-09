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Общество

Выездное голосование организовано в Псковской области

В Псковской области к избирателям, которые по уважительной причине не могут посетить избирательный участок в день голосования, члены УИК по предварительной заявке выезжают на дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Жители региона могут проголосовать на выборах 9, 10 и 11 сентября. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Во всех 24 ТИК и 487 УИК, расположенных на территории Псковской области, установили средства видеонаблюдения. Кроме того, в Избирательной комиссии Псковской области организовали работу информационного центра, где можно следить за ходом голосования.

Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

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