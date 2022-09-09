О проблемах псковской спортшколы «Бригантина» рассказал её директор

16:04, 09 сентября 2022, ПАИ

О проблемах псковской спортшколы «Бригантина» рассказал директор учреждения Сергей Горячев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что «Бригантина» работает хорошо и показывает высокие результаты на конкурсах, однако существуют некоторые проблемы. «Самая серьёзная проблема – отсутствие современных спортивных сооружений. На сегодняшний день необходимы современный зал для единоборств, зал для спортивной аэробики, помост 14 на 14 и хотелось бы спортивно-игровую зону», — рассказал Горячев.

Он отметил, что в «Бригантине» довольно тесно и есть факторы, которые тормозят развитие, однако у ребят, занимающихся дзюдо, недавно появился новый зал.