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Спорт

О проблемах псковской спортшколы «Бригантина» рассказал её директор

О проблемах псковской спортшколы «Бригантина» рассказал директор учреждения Сергей Горячев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. 

Он отметил, что «Бригантина» работает хорошо и показывает высокие результаты на конкурсах, однако существуют некоторые проблемы. «Самая серьёзная проблема – отсутствие современных спортивных сооружений. На сегодняшний день необходимы современный зал для единоборств, зал для спортивной аэробики, помост 14 на 14 и хотелось бы спортивно-игровую зону», — рассказал Горячев.

Он отметил, что в «Бригантине» довольно тесно и есть факторы, которые тормозят развитие, однако у ребят, занимающихся дзюдо, недавно появился новый зал.

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