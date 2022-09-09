Более 308 млн тестов на COVID-19 провели в России
Более 308,2 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране выполнено 248 тысяч исследований для выявления коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлено 19 960 295 случаев заболевания коронавирусом, 18 977 695 пациентов выздоровело, 385 165 – умерло.
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