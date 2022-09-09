Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 308 млн тестов на COVID-19 провели в России

Более 308,2 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране выполнено 248 тысяч исследований для выявления коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 19 960 295 случаев заболевания коронавирусом, 18 977 695 пациентов выздоровело, 385 165 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

На двух улицах Пскова ограничат движение из-за работ на кабельной линии
09 сентября 2022

В ПсковГУ расширили меры поддержки молодых учёных и кураторов

09 сентября 2022

79-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
09 сентября 2022

Итоги конкурса «Гремячая гора – сохранение через развитие» подвели в Пскове
09 сентября 2022

Более двух тысяч псковских полицейских обеспечивают порядок на выборах
09 сентября 2022

ФОТОФАКТ Любопытная утка
09 сентября 2022

Более 2,5 млрд рублей планируется привлечь на создание модульных гостиниц в Псковской области
09 сентября 2022

Сотни миллионов направят на развитие туризма в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...