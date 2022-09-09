Модельная библиотека нового поколения открылась в Палкино

16:10, 09 сентября 2022, ПАИ

Детская районная библиотека, модернизированная по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Палкино. На открытии учреждения побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

«Это девятая модельная библиотека, которая открывается в Псковской области. Событие очень яркое, потому что это не просто библиотека с обновленным книжным фондом, а многофункциональное место для людей с самыми разными интересами», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил за неравнодушие и активность коллектив библиотеки, который выступил с инициативой модернизации учреждения. Содействие в этом вопросе специалистам оказали и районная администрация, и региональный комитет по культуре. «Это ещё один пример слаженной командной работы, когда по итогам муниципалитет получает функциональное и современное учреждение», – подчеркнул губернатор.

Во время церемонии открытия также показали видеообращение заместителя министра культуры России Ольги Яриловой. Она подчеркнула, что для ведомства создание модельных библиотек является любимым направлением – в этом году свои двери открывают около 240 обновлённых учреждений.

«Мы видим, как библиотеки нового поколения становятся для читателей настоящими местами силы», – подчеркнула Ольга Ярилова и поздравила сотрудников и читателей с таким знаменательным событием.

С видеообращением также обратился гендиректор Российской Государственной библиотеки Вадим Дуда.

Ответное слово произнесла заведующая Палкинской районной детской библиотекой Юлия Суворова. Она поблагодарила Министерство культуры РФ, региональное правительство, областной комитет по культуре и муниципальные власти за возможность создать в Палкино современное пространство для читателей. «У нас впереди много планов. Уверена, что количество читателей будет только расти», – отметила Юлия Суворова.

После торжественной части Михаил Ведерников осмотрел помещения библиотеки – зоны для отдыха и работы, читальные залы для старших и младших школьников. Всего на модернизацию направили 5 млн рублей из консолидированного бюджета. В помещениях библиотеки провели капитальный ремонт, строители также обновили входную группу. В обновленные интерьеры установили и новую мебель. Книжный фонд обновили на три тысячи экземпляров.

Руководитель муниципальной централизованной библиотечной системы Валентина Матвеева рассказала о новом оборудовании. Библиотека получила компьютеры, планшеты, методический интерактивный комплекс, VR-шлем, домашний планетарий, интерактивный глобус, акустическую систему. Благодаря новому синтезатору библиотека планирует наладить сотрудничество с местной детской школой искусств.

Также приобрели стол для рисования на песке – он очень востребован, с ним организованы занятия для нескольких групп детей.

С возможностями нового оборудования губернатора познакомили ученики Палкинской средней школы – новый сканер для книг бережёт издания и позволяет перевести изображение в текстовый документ, а специальное программное обеспечение позволяет в режиме реального времени следить за животными в разных уголках мира посредством онлайн-камер.

Губернатор положительно оценил модернизацию библиотеки под новый модельный формат и пожелал сотрудникам успехов в дальнейшей работе с читателями. Он также поддержал инициативу приобрести для библиотеки жалюзи, чтобы появилась возможность форматировать основное пространство в кинозал.

Отметим, что в Палкинской библиотеке зарегистрировано более 600 пользователей. Учреждение пользуется большой популярностью среди читателей, ежегодно здесь проводится более 180 тематических мероприятий.

Всего в Псковской области в 2022 году запланировано создание четырёх модельных библиотек. Помимо Палкинской на новый формат работы переходят Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки.