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Происшествия

В Псковской области предприниматель заплатит штраф в 300 тысяч рублей за взятки

В Псковской области предприниматель заплатит штраф в 300 тысяч рублей за взятки в размере 82 тысяч, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

В марте 2020 года подсудимый, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно добывал песок из карьера в деревне Киселевичи Новосокольнического района. Чтобы избежать административного наказания, он решил дать взятку главе сельского поселения «Насвинская волость».

В течение года предприниматель 18 раз переводил деньги главе поселения. Всего - 82 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее бывший глава сельского поселения «Насвинская волость» Новосокольнического района Сергей Соболев приговором суда был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 1 год.

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