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Происшествия

Командир воинской части оштрафован за незаконную вырубку леса в Псковской области

Командир воинской части, совершивший два преступления, выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский гарнизонный военный суд установил, что в период с августа по сентябрь 2021 года и в марте 2022 года командир воинской части, используя своё служебное положение, давал указания подчинённым ему военнослужащим на незаконную вырубку лесных насаждений на территории военного полигона, без соответствующего разрешения, причинив Минобороны России ущерб на сумму более 400 000 рублей.

За совершение преступления суд назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений совершённые в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Приговор в законную силу пока не вступил.

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