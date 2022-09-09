Псковская спортшкола «Бригантина» отметит своё 30-летие

16:57, 09 сентября 2022, ПАИ

Псковская спортивная школа «Бригантина» отметит 30-летие со дня создания 30 сентября. Праздник состоится в Городском культурном центре. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, делам молодежи и спорту администрации Пскова Алексей Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Спортивная школа «Бригантина» открылась 9 сентября 1992 года. За 30 лет здесь выпустили 20 мастеров спорта, более 200 кандидатов в мастера спорта, а тысячи юношей и девушек прошли в спортшколе подготовку по различным видам спорта.

В 2004, 2009 и 2012 годах «Бригантина» – победитель Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью.