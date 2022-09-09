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Общество

Итоги конкурса «Гремячая гора – сохранение через развитие» подвели в Пскове

Названы победители открытого конкурса «Гремячая гора – сохранение через развитие», который инициировал весной 2022 года Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Мероприятие проходило на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик поприветствовал участников и организаторов конкурса.

Архитекторы и студенты профильных направлений обучения из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова разработали 30 проектов благоустройства Гремячей горы.

Конкурсная комиссия, жители города и гости определили пять наиболее интересных проектов по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории Гремячей горы, наиболее полно отражающих историческую, архитектурно-ландшафтную, археологическую ценность памятника истории.

Конкурс объединил множество талантливых и целеустремленных людей, предлагающих новые перспективы и направления в сфере сохранения объектов культурного наследия Псковской области и неожиданные творческие идеи, заметили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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