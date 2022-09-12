Последняя однокомнатная квартира в доме ЖК «Балтийская жемчужина» ждёт своих покупателей

12:53, 12 сентября 2022, ПАИ

Последняя однокомнатная квартира от специализированного застройщика «Псковжилстрой» продается в доме на улице Завеличенской, 6а. Сдача дома планируется летом 2023 года.

В квартире общей площадью 47,77 кв. м есть просторная комната площадью 20,64 кв. м, кухня 11,75 кв. м и раздельный санузел. Расположена квартира на первом этаже, также в квартире имеется просторный балкон, на котором можно обустроить просторную зону отдыха.

Просторная комната позволит будущим хозяевам в случае грамотного зонирования пространства обустроить в одном помещении и удобную спальню, и комфортную зону для гостей. Пример расстановки мебели в квартире представлен на фотографии ниже.



Квартира находится в жилом комплексе «Балтийская жемчужина», который в настоящее время состоит из пяти пятиэтажных кирпичных домов повышенного комфорта. В шаговой доступности от дома у вас будет Ледовый дворец и бассейн, фитнес-центры, торгово-развлекательные центры

Инфраструктура жилого комплекса «Балтийская жемчужина» включает в себя детские площадки, наземные парковки, расположенные по периметру жилого квартала.

Посмотреть более подробную информацию о квартире или забронировать её можно здесь.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.