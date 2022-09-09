В ПсковГУ расширили меры поддержки молодых учёных и кураторов

17:27, 09 сентября 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете совершенствуется система выплат для поддержки молодых учёных, кураторов студенческих групп и работников, которые получили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Педагоги профессорско-преподавательского состава не старше 35, которые поступили по основному месту работы в университет в этом учебном году, будут получать дополнительно к окладу десять тысяч рублей в месяц в течение одного года со дня вступления в силу трудового договора. Для этой же категории сотрудников предусмотрена ежегодная выплата в размере 80 тысяч рублей по истечении второго и третьего года работы.

Кроме того, 50 тысяч рублей единовременно будут получать научно-педагогические работники университета в возрасте до 35 лет в связи с присуждением ученой степени кандидата наук. Выплата в размере 100 тысяч рублей предусмотрена для преподавателей и научных сотрудников не старше 39 лет, если они защитили докторскую диссертацию.

Иногородние преподаватели университета с кандидатской или докторской степенью без собственного или служебного жилья смогут претендовать на получение денежной компенсации за наём жилых помещений в размере, который предусмотрен договором с арендодателем, но не более 10 тысяч рублей в месяц.

Для поддержки кураторов студенческих групп вуз установил ежемесячную доплату пять тысяч рублей. Помимо этого, в университете установлен ряд выплат социального характера для работников в связи с получением государственных и ведомственных наград.

С полным текстом приказа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Наука» на молодых учёных – работников образовательных или научных организаций, кандидатов наук до 35 лет или докторов наук до 40 лет, либо аспирантов, исследователей или преподавателей вузов без ученой степени до 30 лет – делается особая ставка.

На государственном уровне для молодых учёных с перспективными исследованиями по направлениям научно-технологического развития и модернизации российской экономики установлена система мер поддержки – финансовых, социальных и профессиональных. Так, финансовая поддержка включает в себя гранты президента России для молодых кандидатов и докторов наук, президентские и правительственные стипендии для молодых учёных и аспирантов, а также гранты, предоставляемые фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Социальная поддержка связана с вопросом обеспечения молодых ученых жильем. В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» Минобрнауки России в 2020 году уже выдано 98 сертификатов, в 2019-м – 154 сертификата, в 2018-м – 42 сертификата. Право на получение денежной субсидии предоставляется молодым учёным – кандидатам наук (не старше 35 лет) и докторам наук (не старше 40 лет) при наличии научного стажа не менее 5 лет.

Ведомство также ведёт работу над созданием научно-образовательных и научных центров мирового уровня. Был запущен федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации», который направлен на обновление приборной базы. В этом году финансирование на закупку оборудования получат 142 организации.