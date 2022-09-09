Михаил Ведерников осмотрел строящийся пришкольный стадион в Палкино

17:19, 09 сентября 2022, ПАИ

Строительство стадиона на территории Палкинской средней школы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 9 сентября. Спортивный объект возводят по программе «Газпром – детям», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

На стройплощадке присутствовали врио председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова, депутат областного Собрания Виктор Остренко, муниципальные власти. Руководитель проекта Роман Семенов, рассказывая о процессе, отметил, что работы выполняются по графику. Рабочие вышли на площадку в конце августа. В настоящее время готовится основание под стадион. Далее – укладка резинового покрытия.

«Сколько для этого времени понадобится?» – спросил губернатор. Подрядчик ответил, что около недели при благоприятных погодных условиях. В целом объект планируется сдать в октябре. На площадку уже завезли ограждение и другие стройматериалы.

Спортивный объект будет включать несколько зон для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бега, прыжков в длину и общефизической подготовки. Также предполагается установка мачт освещения.

Михаил Ведерников положительно оценил ход работ, количество рабочих и техники на объекте. Он также поблагодарил подрядчика за помощь в благоустройстве территории вблизи модельной библиотеки.

Отметим, что в Палкинской средней школе за последние годы отремонтировали кровлю, появились центр «Точка роста» и кабинеты, обеспеченные цифровой образовательной средой.

В этом году проходит капитальный ремонт в спортзале за счёт средств федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». На эти цели из консолидированного бюджета выделили около 1,5 млн рублей. Строители уже заменили полы, выполняют отделку стен и потолка.