Более 900 детей приняли участие в проекте «Играем с Пушкиным!»

18:08, 09 сентября 2022, ПАИ

Более 900 детей приняли участие в Днях литературы по проекту «Играем с Пушкиным!» за летние месяцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

В июне – августе 2022 года в детских оздоровительных лагерях и на площадках различных массовых мероприятий были организованы Дни литературы, инициированные организацией «Чудской проект» в рамках проекта «Играем с Пушкиным!». Для ребят были организованы интерактивные литературные игры, связанные с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина времён михайловской ссылки. В игровой комплект входили напольная игра, квесты и стихотворные буриме.

Участниками Дней литературы стали детские оздоровительные лагеря «Радуга» (Гдовский район), «Дружба» (Струго-Красненский район), «Стремительный» (Печорский район), пришкольный лагерь Лицея экономики и основ предпринимательства, Псковская экологическая библиотека «Радуга» и Воскресная школа Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова. Также игровые площадки проекта «Играем с Пушкиным!» работали во время проведения «Семейного пикника» Форума молодых семей, Первого всероссийского дня чтения вслух «Живая классика» и Днях открытых дверей некоммерческих организаций (НКО) в городе Пскове.

«В ближайшее время будет сформирован электронный игровой комплект для образовательных учреждений Псковской области, в который, помимо напольной игры и квестов, войдет также недавно разработанная литературная ролевая игра. Также в октябре 2022 года будет объявлен литературный конкурс, приуроченный к 100-летию возрождения Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»», – отмечается в сообщении.

Напомним, что проект «Играем с Пушкиным!» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.