Путин призвал рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих

18:03, 09 сентября 2022, ПАИ

Рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих предложил президент РФ Владимир Путин. Это заявление он сделал на оперативном совещании с членами Совета безопасности сегодня, 9 сентября.

«У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильём военнослужащих вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований», — подчеркнул Владимир Путин, передаёт агентство «Прайм».

Он также добавил, что по этой теме участники встречи подготовили несколько докладов.