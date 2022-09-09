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Общество

Путин призвал рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих

Рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих предложил президент РФ Владимир Путин. Это заявление он сделал на оперативном совещании с членами Совета безопасности сегодня, 9 сентября. 

«У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильём военнослужащих вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований», — подчеркнул Владимир Путин, передаёт агентство «Прайм».

Он также добавил, что по этой теме участники встречи подготовили несколько докладов.

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